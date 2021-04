El retorcido engaño de Sirin a Hatice: le hace creer que iba a suicidarse

La maquiavélica mente de Sirin está en uno de sus días más retorcidos coincidiendo con la fiesta de la circuncisión de Doruk. Incluso se le ha ido un poco de las manos con unos maliciosos comentarios a Bahar y Arif, provocando que Enver la haya echado de casa durante la celebración.

Sin embargo, ella no se queda de brazos cruzados. No quiere perderse esa fiesta. Por eso, va a sacar uno de sus planes más retorcidos con su propia madre. Cuando Hatice entra en su cuarto para saber qué ha pasado, Sirin la hace creer que pensaba suicidarse.

Hatice, al ver que tiene un bote de pastillas, se preocupa y se pone de su parte. Va a hablar con Enver para que no tenga que irse de casa. No sabe que acaba de ser engañada, porque esas pastillas no son lo que piensa.