La desgarradora debilidad de Bahar: se encuentra sola en su momento más crítico

La lucha de Bahar contra el reloj ha llegado a su punto más crítico. Necesita el trasplante de forma urgente. Tras llevar a los niños al colegio, ya no le quedan apenas fuerzas ni para subir las escaleras hasta su casa.

Consciente de su debilidad, llega hasta la puerta de Ceyda para pedir ayuda. Pero su vecina no está, tampoco Yeliz. Las dos están con Arif en el bazar vendiendo las camisas, algo que no le han contado para no preocuparla.

En esa total soledad, Bahar siente cómo su vida se le está escapando. No es capaz ni de ir a recoger a sus hijos al colegio. Todas las alarmas se encienden. ¿Conseguirá sobrevivir?