Italo amenaza a Antonio: “Aléjate de María y de mi familia”

Italo no quiere seguir trabajando con Antonio. El joven tuvo que aceptar su propuesta porque estaba preocupado por los últimos gastos y tras la muerte de su tía temía que las cosas se complicaran.

Italo quiere seguir trabajando la tierra junto a su esposa y así se lo hace saber a Antonio: “Quiero volver a trabajar la tierra”, señala. Antonio le pregunta que si le paga poco, pero Italo insiste en que no es una cuestión de dinero.

Además, el joven informa a Antonio que tampoco van a vender los terrenos que estaban en mal estado: “María ha dicho que no y a mí me parece bien, estoy de acuerdo”. Antonio intenta convencer a Italo: “¿No lo has entendido? El terreno no está a la venta, y nosotros tampoco”, asegura.

Antonio le avisa que ya acudirán en su ayuda cuando estén llenos de deudas y María le odie por eso: “No conoces nada a María. ¿Qué pensabas? ¿Que por regalarle un reloj iba a caer entre tus brazos?”, el joven se queda blanco al descubrir que María no tiene secretos para su marido.

Antes de marcharse, Italo advierte a Antonio que se aleje de María y de su familia: “No quiero verte la cara nunca más”.

