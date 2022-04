Gülben le confiesa a Safiye que todavía no es capaz de dormir con Esat: "No estoy preparada"

A menudo, los miedos de Gülben son la causa de los problemas en su relación con Esat. Mientras las hermanas estaban cocinando juntas, la pequeña de los Deronoglu le ha preguntado a Safiye por su futura casa con Naci, pero esta no se ha mostrado muy alegre y no ha dado muchos detalles.

Gülben no es capaz de continuar mintiendo a su hermana y ha confesado que no es capaz de compartir cama con su marido: “Todavía no estoy preparada para hacerlo”. Después de la complicada noche de bodas, Safiye se pensaba que su hermana había superado sus miedos, pero nada más lejos de la realidad.

Gülben le cuenta que está haciendo un gran esfuerzo para conseguir meterse en la cama con Esat, pero aún no lo ha conseguido. Su intención no es desanimar a su hermana mayor, pero quiere que esté preparada ante este paso tan importante que va a dar con Naci: “Cuesta muchísimo irse lejos de esta casa”, le dice.

¿Le pasará lo mismo a Safiye o conseguirá deshacerse de sus miedos?