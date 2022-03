Las duras palabras de Tomris a Naci: "Para mi estás muerto, papá"

Naci lleva varios días intentando ponerse en contacto con su hija, pero ella no le coge el teléfono.

Parece que la pequeña no quiere que su padre se case con Safiye, por lo que Naci finalmente no se decidió a pedirle matrimonio.

Entonces decide ir a visitar a su hija para explicarle que nunca quiso hacerle daño: "No me casaré hasta que des el visto bueno".

Tomris le cuenta a Naci que leyó su diario y que así descubrió que su padre nunca quiso a su madre: "Tuviste una hija con la mujer equivocada, ten hijos con Safiye así los querrás más", le dice la pequeña enfadada.

Naci le insiste que, para él, Tomris es lo más quiere en la vida, pero su hija le contesta con unas duras palabras: "¿Por qué me trajisteis al mundo?".

"Si tú no estuvieras aquí, no sé lo que haría", se apresura a decirle Naci, a lo que Tomris le responde que está a punto de saberlo porque ella ya no va a estar nunca más su vida: "Para mí estás muerto, papá".