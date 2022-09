La venganza de Asya, al descubierto: Analizamos su plan paso a paso

La venganza es un plato que se sirve frío y si no que se lo digan a Asya. La doctora ha llegado al límite y no va a permitir que le hagan más la vida imposible. Ahora le toca ser feliz.

Después de todo lo que ha tenido que pasar tras descubrir que Volkan, su marido, le estaba siendo infiel con Derin; Asya intentó rehacer su vida y hasta cambiar de ciudad, pero nada le salió bien y volvió a encontrarse con obstáculos en su camino.

Cuando por fin parecía que Asya ya empezaba a ver algo de luz al final de túnel y estaba a punto de casarse con Aras, Volkan y después Gönül evitaron que consiguiera su objetivo.

Primero, Volkan, cuando ya estaba casado con Derin, se moría de celos cada vez que veía a Asya con otros hombres y fue capaz de hacer hasta lo imposible con tal de que su ex no volviese a ser feliz.

Después, Gönül intentó arruinar su carrera profesional porque estaba convencida de que ella podría haber evitado la muerte de Haluk.

Asya resurge de sus cenizas y comienza su venganza

Todo eso, unido a que se enteró que no estaban tratando demasiado bien a Ali, además de sus problemas con Aras, hizo que Asya decidiera quedarse en Tekirdağ, comenzando así su venganza.

Su primer objetivo: Volkan

La doctora comienza a acercarse a Volkan. Asya permite que vea a su hijo en su casa y empieza a tener una actitud un poco habitual con el que se fue su marido. Hasta finge estar preocupada por él y le dice que los Güçlü se están aprovechando de él y le miente diciendo que Selçuk podría dirigir la empresa en un futuro y que es el momento que asegure su futuro.

Asya se convierte en presidenta de la Asociación

Cuando Asya se entera de que Gönül es una de las candidatas a convertirse nueva presidenta de la Asociación, no duda en presentarse también para intentar arrebatarle el puesto. La madre de Derin también forma parte de su plan de venganza después de que casi le arruina su carrera profesional.

Y la jugada no le sale mal porque Asya acaba convirtiéndose en la nueva presidenta de la Asociación.

La guerra entre Asya y Derin

Le toca el turno a Derin. Asya quiere que la joven vuelva a sentir celos al creer que ella y Volkan vuelven a estar más cerca el uno del otro. Por eso, la doctora organiza una cena a solas con Volkan con el fin de que Derin los descubra.

Asya le tira a propósito una copa de vino para que tenga que quitarse la camisa y justo, en ese momento, llega Derin y les pilla en una actitud muy sugerente que provoca que Derin se vuelva loca de celos.

La venganza contra Derin no ha hecho más que comenzar...

Asya va más allá y vuelve a confundir a Derin con el objetivo de que crea que ella y Volkan han vuelto a tener una cita y que él le ha regalado un collar por su cumpleaños. Derin no puedo soportarlo, pero no está dispuesta a dejarse ganar y tiene un plan: darle celos a Volkan.

Derin decide volver a utilizar a Onur para dar celos a Volkan y quiere que su marido pague con la misma moneda.

Desafortunadamente su plan no le sale como ella esperaba y Asya se la vuelve a jugar y graba justo el momento en el que Onur y Derin...¡se besan!

Asya no duda en chantajear a Derin con ese vídeo. Si no hace lo que le pide, le enseñará a Volkan su comprometido vídeo con Onur. La primera petición de Asya es que Gönül renuncie a la presidencia del hospital y que Volkan vuelva a asumirla. La segunda, que le pida a su marido que vaya a casa de Asya para celebrar su cumpleaños con él y Ali.

Derin, a punto de perder la cabeza, no está dispuesta que Asya siga pisoteándola. La joven no puede evitar que su matrimonio con Volkan está a punto de romperse y acaba confesándole que ella y Onur se besaron y que Asya se ha aprovechado de esta situación y la está chantajeando.

Volkan se queda muy sorprendido con que Asya haya sido capaz de hacer eso y empieza a creer, motivado con Derin, que Asya le está engañando.

Pero Asya no está dispuesta a abandonar el juego y tiene todavía un as guardado sobre la manga. Aunque Volkan está cada vez más alejado de ella por todo lo ocurrido, el empresario se presenta en su casa al creer que un ladrón ha entrado a robar. Lo que no se podía ni imaginar es que se trata de una gran mentira que también forma parte del plan de venganza de su ex.

Cuando ambos se quedan solos en casa, Asya vuelve a meterse en su papel perfectamente aprendido, y miente a Volkan diciendo que se siente muy triste con que se crea siempre las mentiras de Derin y con que él se esté alejando de ella cuando ella por fin había empezado, de nuevo, a acercarse a él.

Volkan, totalmente confundido y sin poder creerse lo que acaba de escuchar, le pide perdón y le dice que se arrepiente de no haberla creído.

Entonces, Volkan cada vez se va acercando más y más y…¡besa a Asya! Ella se retira, y le dice a volkan que no puede volver con él hasta que se haya divorciado de Derin.

¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Asya con su venganza?

