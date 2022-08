Nil pide a Selçuk un poco de comprensión… ¡y él reacciona de una forma muy violenta!

Nil y Selçuk están viviendo un momento muy bonito. Los jóvenes acaban de casarse después de muchos altibajos y obstáculos en su camino.

El último de ellos fue justo antes de la boda. Ceren le confesó a Selçuk que estaba embarazada de él cuando se enteró de que se había comprometido con Nil. Sin embargo, los jóvenes decidieron seguir adelante con la ceremonia, aunque él se ocuparía de su hijo.

Aunque todo parecía ir bien, Ceren no acepta que el padre de su hijo esté con otra mujer. Ella no quiere pasar por el embarazo sola, y está dispuesta a todo para tener a Selçuk cerca.

Cuando Nil y su esposo se iban de luna de miel, Ceren llamó al joven porque se encontraba mal. El viaje tuvo que aplazarse, y eso no sentó nada bien a Nil.

Por suerte, todo esto ya ha pasado, y Nil y Selçuk han podido tener el viaje que tanto deseaban. Los jóvenes estaban muy ilusionados por poder disfrutar por fin de su luna de miel.

Los recién casados estaban disfrutando de un lugar paradisíaco, y han comenzado a hablar con una pareja que estaba a su lado. La mujer estaba embarazada y han hecho una pregunta que no ha gustado nada a Nil: ¿Aun no tenéis hijos?

“Él espera un hijo, pero no mío”, ha respondido la joven, que inmediatamente se ha ido a la habitación del hotel. Selçuk la ha seguido. ¿Qué le ha pasado?

Los jóvenes han discutido. Nil no consigue olvidarse de que su marido va a tener un hijo con otra mujer. “Esto nunca dejará de perseguirnos”, le ha dicho. La joven no siente que estén casados, sino que es la amante de la relación.

Selçuk ha intentado quitarle esta idea de la cabeza. Ellos ya hablaron del asunto y lo aceptaron. Sin embargo, a Nil se le está haciendo más difícil de lo que pensaba. La joven siente que será una persona secundaria en la vida de su marido. “¿Qué pasará cuando nazca el bebé?”, le ha preguntado.

Selçuk no entiende a qué viene esto ahora. Nil solo quiere un poco de comprensión, le ha asegurado. La joven no aguanta más, y no sabe qué puede pasar si la cosa sigue así. Nil le ha pedido a su marido que se ponga en su lugar. De pronto, Selçuk se ha puesto muy violento… ¿Qué le ha pasado? ¿Aceptará la joven de nuevo ese comportamiento?