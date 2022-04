¡Derin puede caminar!: ¿Estará de nuevo mintiendo para retener a Volkan a su lado?

Parece que Derin no se cansa de mentir y no ha aprendido la lección después de que se descubriera que no estaba embaraza y que en realidad había perdido al bebé que esperaba.

Ahora, cuando creíamos que no podía mover las piernas tras su grave accidente de tráfico por el que casi pierde la vida, parece que todo vuelve ser fruto de su invención.

¿Estará de nuevo mintiendo para retener a Volkan a su lado?