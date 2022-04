¡Derin no puede caminar como consecuencia del accidente y Gönül cree que Asya es la culpable!

Gönül está furiosa. No quiere volver a ver a Asya, ni en la boda de su hermano ni en ningún otro sitio y mucho menos después del accidente que casi le cuesta la vida a su hija Derin.

Entonces, descubrimos que Derin está viva, pero que no puede mover las piernas como consecuencia de este terrible accidente: “Esto no le tendría que haber pasado a Derin, si no a usted”.

Gönül le echa la culpa a Asya del accidente, le acusa de no haber hecho nada por ayudar a Derin y le dice que espera que nunca tenga que pasar algo así con Ali.

Entonces Asya, reacciona y se defiende diciéndole que después de salir del coche volvió para ayudarla, arriesgando su vida: “Si Derin está viva es porque yo la salvé”.

¿Se recuperará Derin y conseguirá volver a mover las piernas?