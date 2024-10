En el último capítulo de Hermanos: un sacrificio por amor, pero… ¿a qué precio?

Ömer está destrozado desde que Süsen rompió con él y, al mismo tiempo, la joven también se encuentra destruida, aunque él no lo sepa. Süsen descubrió que su madre fue la culpable de la muerte de la madre de Ömer, y es algo que jamás podrá olvidar.

Eso le ha hecho replantearse la relación con Ömer, y finalmente ha decidido que lo mejor es terminar con todo. El joven ha vuelto a intentar solucionarlo, pero es una decisión por parte de Süsen que ya está tomada.

La joven, como excusa, le ha dado a entender que está conociendo a otra persona. En cuanto Ömer se ha dado cuenta de que puede ser verdad, se ha quitado el anillo y se ha marchado. ¿Será el final de una de las historias más bonitas de Hermanos?

Yasmin y Aybike estaban en la comisaría porque la policía había encontrado un cuerpo que aparentemente parecía ser el de Gokhan. Ambas fueron detenidas frente a la casa de los Eren, delante de toda la familia.

Gracias al destino, se ha descubierto que el cuerpo no pertenece al padre de Berk, y han dejado libre a las jóvenes. Lo que no sabemos es… ¿si ese no es el cuerpo de Gokhan, de quién es?

Süsen no levanta cabeza. Después de haberlo dejado con Ömer al enterarse de que su madre fue la culpable de la muerte de Suzan, ha estado llorando desconsoladamente sin saber qué hacer.

A Süreyya le rompe el alma ver a su hija en ese estado y ha tomado una decisión: quiere entregarse a la policía para que Süsen pueda ser feliz con Ömer. La joven no quiere que su madre vaya a la cárcel y la deje sola de nuevo.

Además, Süsen piensa en el fondo de su corazón que, si algún día Ömer se entera de lo ocurrido, no la perdonaría nunca. Por ello, la joven ha tomado una difícil decisión: prefiere que Süreyya no se entregue, aunque eso le cueste la relación con el amor de su vida.

Ayten ha decidido marcharse de casa de los Eren con su hija porque se encontró a Orhan y a Şevval juntos, y eso le ha roto el corazón. La madre de Cansu tenía la esperanza de que, con el tiempo, Orhan volviera a sentir algo por ella, pero después del escenario que vivió, tenía claro que esos sentimientos no surgirían nunca más.

El nuevo jefe de Ayten las encontró en la calle con las maletas el mismo día que se fueron y les ofreció su casa para que se quedaran el tiempo que les hiciera falta.

Orhan ha ido a buscarlas para pedirles que vuelvan a casa, pero Ayten se ha negado a hacerlo. Además, al llegar, Orhan ha visto aparecer al nuevo jefe de Ayten con bolsas de comida, dando por hecho que ambas ya tenían un nuevo hogar. ¿Volverán a casa de los Eren algún día?

Los primos han vuelto a protagonizar una fuerte discusión por Cansu. Ayaz ha intentado explicarle a su primo de mil maneras que no le gusta la joven y que son pensamientos que solo existen en su cabeza.

Sarp no ha entrado en razón y Ayaz ha tomado medidas en el asunto. El joven ha organizado una cita con Cansu y lo ha hecho delante de Sarp para que le sirviera de castigo. Ambos se encuentran en el peor momento de su relación. ¿Volverán algún día a ser lo que eran?

Berk está completamente enamorado de Aybike y lo demuestra en cada detalle que tiene con la joven. Después de la ruptura de Ömer y Süsen, Berk ha sentido un poco de miedo de perder a Aybike en algún momento de su vida.

Para solucionarlo y sentirse más tranquilo, ha elaborado un contrato de amor en el que promete estar siempre con ella. Sin embargo, la joven no se lo ha tomado en serio y le ha dicho a Berk unas palabras que han dañado el corazón del joven. ¿Conseguirá Berk quitarse ese pensamiento de la cabeza?

¿Descubrirá Ömer la verdad de su ruptura? ¿Se entregará Süreyya algún día? ¿Volverá Ayten a casa de los Eren? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Hermanos… ¡No te lo pierdas!