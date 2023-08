En el último capítulo de ‘Hermanos’: Tolga saca la cara por los Eren y pone a Yasmin y Sarp en su sitio

¡Menuda tensión vivimos en el último capítulo de ‘Hermanos’! Si el ambiente en el colegio Ataman había empeorado desde la llegada de Sarp y Yasmin, después de la final del campeonato de ajedrez, para que la situación sólo puede ir a peor. ¡La rivalidad entre los Yilmaz y Los Eren se aviva cada día más!

En el capítulo anterior, nos habíamos quedado con Ömer feliz por pensar que Ahmet no era su padre. Asiye sabe que eso no es cierto, ya que pudo comprobar en los resultados de la comparativa de las muestras de ADN que su hermano y ese hombre sí son padre e hijo. La señora Sevgi trató de calmar la preocupación de la joven Eren por mentirle a su hermano y le explicó el verdadero motivo por el que no le contaba a Ömer la verdad: Ahmet no quiere reconocerlo como hijo.

En la frutería, Gönül y Sengül vivieron un tenso enfrentamiento. La actual mujer de Orhan trató de humillar a la madre de Aybike y la atacó duramente, creyéndose ella superior por tener estudios, su propio negocio y haber viajado. Sengül abandonó el local, destrozada, pero esta discusión le servirá para sacar fuerzas y demostrarle quién es a Gönül. ¿Conseguirá dejarla sin palabras?

En el colegio Ataman, Tolga descubrió que Yasmin pretendía sabotear la final del campeonato de ajedrez echándole unas pastillas en la bebida a Asiye. Por suerte, gracias a la ayuda de Aybike y sin que nadie lo viera, el joven pudo intercambiar las botellas para evitar la desgracia y darle un escarmiento a la joven Yilmaz.

Aprovechando que a Nebahat la engañó recientemente Ahmet para convertirse en su socio, Akif se presentó en el club para pedirle trabajo. Aunque al principio ella se negó rotundamente a ayudarlo, el empresario consiguió convencer a su exmujer de que necesitaba una persona con su experiencia a su lado para evitar que volvieran a tomarle el pelo. ¿Se la jugará Akif a la madre de su hijo?

Volviendo al Ataman, Yasmin se durmió al final de la partida como consecuencia de haber bebido el agua que había intercambiado Tolga. El propio joven destapó el plan que la hermana de Sarp tenía delante de todos y Doruk y Ömer estallaron contra los Yilmaz al pensar que algo malo podía haberle pasado a Asiye. ¿Se vengarán los Eren de ellos?

Berk no puedo evitar sentir rabia al descubrir que Aybike y Tolga habían colaborado para ayudar a Asiye. El hijo de Ayla le recriminó a su exnovia que lo hubiese dejado por él, aunque ella le advirtió que sólo estaba diciendo tonterías. Los celos de Berk no le permiten ver la realidad y la joven Eren está más alejada de él cada día. ¿Tendrá arreglo su relación?

¿Descubrirá Ömer que Ahmet es su padre? ¿Se vengará Sengül de Gönül por haberla humillado? ¿Conseguirán firmar la paz los Yilmaz y los Eren? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!