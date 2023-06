En el último capítulo de ‘Hermanos’: El nuevo curso en el Ataman comienza lleno de sorpresas y caras nuevas

¡Menudo arranque de curso han vivido los protagonistas de ‘Hermanos’! Una llegada en limusina, regalos inesperados, fechas especiales y la llegada de dos nuevas alumnas que prometen ponerlo todo patas arriba. Aunque lo más fuerte ha ocurrido al final del capítulo, vamos a empezar por el principio.

Primero vimos cómo Akif se ganaba ahora la vida. Después de haberlo perdido todo por portarse mal con todo el mundo, el empresario se ha montado un pequeño puesto ambulante para vender piedras que él mismo recoge en la playa. Por suerte para él, su visión de negocio y su capacidad de convicción le han ayudado a conseguir algo de dinero para salir adelante. ¿Volverá a recuperar algún día el poder que tenía?

Por otro lado, Ömer quiso llegar al Ataman con su hermana por todo lo algo y alquiló… ¡Una limusina! Todos se alegraron mucho de verlos, menos Tolga y una nueva chica que lo acompañaba: su hermana Leyla. Los dos comenzaron a atacar a los Eren como ya hacía Tolga el pasado curso y vivieron un tenso enfrentamiento a la entrada del colegio. ¿Acabarán entendiéndose?

Doruk volvió a sacar su lado más romántico con Asiye y la sorprendió con un bonito regalo del que él ya disfrutó durante sus vacaciones. Se trataba de una bola con una imagen de ellos dentro en un lugar muy especial para ambos. Los dos se confesaron lo mucho que se echaban de menos y lo mucho que se querían y dejaron claro que este curso no habría nada ni nadie que los separaría. ¿Será así!?

Oğulcan empezó el curso con ganas de enamorarse y parece que cupido escuchó sus deseos. El joven se cruzó con una nueva alumna en la puerta de clase que enseguida llamó su atención. Se trataba de Afra, una joven que acababa de llegar de Alemania y que se mostró como una mujer con carácter, pero amable con los Eren. ¿Acabarán convirtiéndose Oğulcan y ella en pareja?

El que no tuvo un buen arranque del curso fue Berk, quién recordó que ese día sería el cumpleaños de su padre. Aybike trató de consolarlo y él le reconoció que, aunque no tuviesen la relación más cercana del mundo, saber que estaba en algún lado le tranquilizaba. ¡Seguro que éste dónde esté Resul está muy orgulloso de él y no quiere que esté triste!

La bomba estalló cuando Doruk volvió a su casa y se encontró a sus padres discutiendo. Nebahat le reprochaba a Akif todo el daño que había causado y él le recordó que ella tampoco era una santa porque… ¡Le había causado la muerte a Resul! Lo que ellos no se imaginaban era que Doruk estaba escuchándolo todo y, cuando Akif se fue, le pidió explicaciones a su madre. ¿Le contará Nebahat lo que pasó aquel día?

¿Descubrirá Doruk la verdad sobre la muerte de Resul? ¿Se enterará Berk? ¿Cuáles serán las intenciones de las nuevas alumnas? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!