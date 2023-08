"No puedo ir a la cárcel": 'Hermanos', el lunes y martes en Antena 3

Tras darle una paliza a Ömer en venganza por haberse reído de él en el colegio, Sarp..¡atropella, de forma accidental, a Emel!

El joven que no sabe que se trata de la pequeña de los Eren, se da a la fuga y acaba confesándoselo todo a Ahmet al llegar a casa. El joven, sin poder ocultar las lágrimas, le suplicará a su padre que no le delate porque no quiere ir a la cárcel. ¿Qué hará Ahmet?, ¿Qué harán cuando descubran que esa niña es la hermana de Ömer?

Por otro lado, Emel será trasladada al hospital y allí los médicos harán todo lo posible para salvarle la vida. ¿Lo conseguirán? Ömer estará muy preocupado mientras se lamenta por no haber podido proteger a su hermana pequeña. ¿Podrá perdonárselo?

