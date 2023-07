En el próximo capítulo de ‘Hermanos’: Asiye y Doruk harán de canguros y volverán a deleitarnos con su lado más artístico

Asiye continúa realizando trabajos después del colegio para conseguir dinero para su familia. Su situación vuelve a ser crítica y tanto ella como Ömer hacen lo posible por llevar comida al gallinero.

En el próximo capítulo veremos que Doruk ayudará a su novia a hacer de canguro y tendrán que cuidar, no uno, ni dos… ¡si no tres niños! La pareja no lo tendrá nada fácil, ya que los pequeños son muy rebeldes, pero el hijo de Akif tendrá una gran idea… ¡Deleitarlos con una actuación musical para tranquilizarlos!

Por otro lado, el padre de Tolga descubrirá que corre el rumor de que maltrata a sus hijos y querrá pedirles explicaciones al llevar a casa. Por suerte, Ömer se enterará de sus intenciones y tratará de impedirlo… ¿Lo conseguirá?

Sengül se armará de valor y montará su propio negocio con la ayuda de Orhan, algo que no le hará ninguna gracia a Gönül. Además, en el colegio Ataman, uno de los alumnos tomará una importante decisión con respecto a su futuro… ¿De qué se tratará? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!