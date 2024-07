El trabajo de clase de Asiye y Ayaz acaba de la peor manera, ¡son testigos de un asesinato!

Ayaz y Asiye están en un momento de su relación muy especial ya que el joven se ha declarado hace poco y, aunque ella se quedó sin palabras, es evidente que se muere por él.

Los chicos estaban tomando fotografías para la actividad y deciden ir a explorar un lugar que les serviría para tener material suficiente. Mientras bromean, escuchan unos gritos: “Ven aquí ¿A dónde te crees que vas?” ¡Eran dos hombres persiguiendo a otro porque les debía dinero! Asiye está muy asustada porque… ¡Tienen armas!

En un momento de descontrol, uno de los hombres dispara al que estaban persiguiendo. ¡Lo ha matado! Los jóvenes no se esperaban vivir esta situación y Asiye se queda en shok por no haber impedido que ese hombre fuese asesinado, pero había mucho peligro y no podían intervenir.

Cuando intentan huir, a Asiye se le cae una libreta en la que pone sus datos y los asesinos la encuentran, aunque por suerte los jóvenes… ¡Consiguen escapar en la moto!