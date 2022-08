Suzan ofrece dinero a Kadir a cambio de olvidar el asunto de Ömer. ¿Lo aceptará?

Suzan ha recibido una noticia que ha cambiado su vida por completo. La madre de Harika era consciente de que tenía un hijo perdido. Su padre se lo arrebató y le dejó abandonado en una mezquita.

La mujer de Kenan acaba de enterarse de la identidad de ese hijo que perdió en su día… ¡Şengül se lo ha contado!

Ahora que ya sabe que Ömer es su hijo, Suzan tiene mucho en qué pensar. Şengül le ha contado cómo encontraron al joven, y ha llegado el momento de decidir cuál va a ser el siguiente paso.

Al cabo de unos días, parece que Suzan ya sabe qué va a hacer y ha decidido ir al colegio para hablar con Kadir.

La madre de Harika estaba muy preocupada por si Ömer ya se había enterado, pero por suerte no sabe nada.

Suzan ha decidido ser directa con Kadir. Ha pasado mucho tiempo desde que superó el asunto de su hijo perdido, y no se siente la madre de Ömer. “Creo que, para perdonarme a mí misma, lo olvidé”, le ha confesado.

Kadir ya entiende por dónde va Suzan: quiere olvidar el asunto y que sus vidas sigan como si nada. Y, por desgracia, el mayor de los Eren tiene razón. La mujer de Kenan cree que lo mejor es que no se lo cuenten ni a él ni a Harika.

El joven no le va a decir nada a su hermano porque no quiere hacerle daño. No quiere que sepa que su madre no lo quiere.

Sin embargo, para demostrar que su intención no es evitar el tema, ¡Suzan le ha ofrecido dinero a los Eren! Y para que Ömer no se entere, le pueden decir que es una beca. ¿Aceptará Kadir la oferta de Suzan? ¿Se arrepentirá la madre de Harika de su decisión?