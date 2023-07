La señora Sevgi vuelve al gallinero con los hermanos Eren: "No tengo a nadie más que a vosotros"

La señora Sevgi está muy disgustada y dolida con su hijo. La mujer le confesó a Ahmet que Ömer es su hijo biológico, pero él no quiere saber nada de él. También le dijo a su hijo que quería vivir con Ömer y que quería repartir la herencia también con su nieto, pero esta idea no le gustó nada a Ahmet.

Animado por su mujer, Ahmet decidió llevar a cabo un malvado plan para conseguir que incapaciten a la señora Sevgi y que no pueda ir al notario y así repartir su patrimonio, pero su plan no ha salido como esperaban...¡La mujer escuchó la conversación entre su hijo y su nuera!

La señora Sevgi, rota de dolor, ha tomado una drástica decisión...¡se marcha para siempre! No quiere estar en un sitio en el que no la quieren. No puede entender que para su hijo lo más importante sea el dinero y que esté eso por encima de todo.

La señora Sevgi se marcha de su casa y presenta en el gallinero. Llama a la puerta y les dice a Ömer y a sus hermanas que ya no tiene familia y que no tiene sitio a dónde ir: “¿Aún sigue habiendo sitio para mí?”, les dice ante la atenta mirada de los jóvenes que no entienden nada de lo que está pasando. ¿Acogerán, de nuevo, los Eren a la señora Sevgi? ¿Le contará por fin a Ömer que es su abuela?