La señora Sevgi le ruega a Şevval que la libere y le hace una advertencia: "Todo lo que tengo se lo daré a Ömer"

La señora Sevgi quiere darle todo a Ömer para que así dejen de vivir en la pobreza. La mujer se reúne con su abogado para pedirle que anule su decisión de dejarle todos sus bienes a Ahmet y acude casa de su hijo para comunicarle su decisión.

Su hijo y su nuera no se lo toman nada bien, pero lo por estaba todavía por llegar. Şevval, discute con su suegra y acaba empujándola por las escaleras, dejándola herida y encerrada en el sótano. ¡No va a permitir que le quiten su fortuna!

La señora Sevgi sobrevive al golpe, pero le pide a Şevval que la deje libre: “¿Por qué me retienes aquí?” La mujer le lleva comida y algo de abrigo, pero le dice que no va a dejarla salir de allí y que no estaría en esa situación si no hubiese intentado quitarles el dinero.

“No vas a poder evitar que todo lo que tengo se lo daré a Ömer”, le dice angustiada mientras ve como su nuera vuelve a dejarla encerrada. ¿Conseguirá salir de allí?