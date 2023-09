Şevval empuja a la señora Sevgi y la encierra en un sótano: “Quédate aquí y muérete”

La señora Sevgi ha ido a casa de Ahmet a recriminarle que no se preocupa por su hijo y no solo eso... ¡le ha pedido que le devuelva todo lo que le ha dado, hasta la última lira! La sorpresa de Ahmet y Şevval es mayúscula, no se pueden creer lo que están escuchando.

Sevgi le comunica al joven Yilmaz que ha hablado con su abogado y que ha decidido que va a vivir en esa casa con Ömer y sus hermanos, por lo que les invita a irse. “Estás de broma, ¿no?”, cuestiona Ahmet y su madre le espeta: “No te mereces nada de lo que tienes”.

El padre biológico de Ömer abandona la estancia furioso y su madre no puede contener las lágrimas. Sevgi se dirige entonces a su nuera y trata de convencerla para que su marido acepte a su hijo.

Tras una acalorada discusión entre ambas mujeres, empieza un forcejeo que acabará haciendo que Sevgi se caiga por las escaleras y se quede inmóvil en el suelo. La madre de Sarp y Yasmin no puede ocultar su sorpresa; sin embargo, en vez de auxiliar a su suegra, Şevval le espeta: “quédate aquí y muérete”.

Después de esas duras palabras, la mujer de Ahmet decide encerrar a Sevgi en un sótano. ¿Alguien descubrirá su paradero?¿Logrará la abuela de Ömer sobrevivir?