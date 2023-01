La proposición de Akif a Sengül a cambio de su silencio: “Me estás ofreciendo dinero manchado de sangre”

Sengül ha descubierto el vídeo del accidente en el que murió Kadir y le pide explicaciones a Akif. El empresario le cuenta todo lo que sucedió en el accidente. Le explica que fue Melisa la responsable del accidente, pero que Kadir también tuvo algo de culpa porque iba en dirección contraria: “Hice todo lo que pude para salvarlo” dice entre lágrimas Akif.

Atakul se justifica diciendo que no confesó la verdad ante la policía por proteger a su hija. Sabe que Melisa iría a la cárcel de por vida. El empresario, además le dice que por desgracia ya no pueden hacer nada para que Kadir vuelva, pero que pueden hacer algo para que la vida de los hermanos Eren mejore. En ese momento le cuenta a Sengül que la casa en la que viven es de él, pero que si ella quiere, y no dice nada sobre el accidente, pondrá las escrituras de la casa a su nombre y la casa pasará a ser suya y de los Eren. ¡Sengül sabe que le está ofreciendo la casa a cambio de su silencio!

Akif le pone la decisión es sus manos: “Si quieres vamos juntos a la policía, o pongo las escrituras a tu nombre”. Ahora todo depende de Sengül, ¿aceptará la propuesta?, ¿ganará la avaricia o el corazón de Sengül?