Oğulcan descubre la verdad sobre la muerte de Leyla: “Süsen estaba allí”

Todos acuden a una fiesta en casa de los Atakul para celebrar que Bahar ya es también parte de la familia.

La pequeña y Emel se van a otra habitación a jugar juntas y Tolga va a ver a las niñas para darles unos regalos. En ese momento, empieza a reproducirse en el ordenador de Akif el vídeo del accidente que le costó la vida a Leyla.

Todo parecía indicar que Tolga había visto el vídeo de la caída de leyla, pero… ¡todo era una falsa alarma!

El joven no se da cuenta de nada. Sin embargo, Oğulcan que fue a buscar su amigo y a las niñas, ¡sí lo ve todo!

Cuando se queda solo, el hermano de Aybike se queda mirando el vídeo con detalle y se queda totalmente en shock: “Süsen estaba allí y se comporta como si nada”, se dice así mismo con mucha tristeza e impotencia.

Oğulcan vuelve a la fiesta y no sabe cómo gestionar lo sucedido. Está tan decepcionado con Süsen que no puede disimular estar distante con ella, una actitud que la joven no consigue entender. ¿Qué pasará ahora?