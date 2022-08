Nuevo varapalo para Suzan y Harika: ¡Kenan no se recupera del accidente de coche y fallece!

Kenan y Akif iban juntos en el coche cuando de pronto el marido de Suzan recibió una llamada: ¡era Nebahat! Akif no daba crédito, ¿por qué lo estaba llamando a él? Aunque el ya exmarido de Nebahat estaba intentando por todos los medios que ella y Kenan no hablasen, no lo ha conseguido. ¡Y se temía lo peor!

Nebahat le ha contado a Kenan que Suzan llevaba un tiempo engañándolo con Akif. El marido de Suzan se ha quedado sin palabras y ha comenzado a recordar todos los momentos en los que hubo alguna señal de la infidelidad. ¿Cómo no se ha dado cuenta antes? La llamada de Nebahat ha acabado en un forcejeo entre los dos maridos, que no han visto venir un coche de frente y han sufrido un accidente terrible.

Al enterarse, Suzan y Nebahat han ido rápidamente al hospital. Los dos hombres estaban en estado grave. Durante el tiempo de espera, las dos amigas han hablado del accidente. “¿Estarás contenta Suzan?”, le ha preguntado Nebahat. La mujer de Kenan no cree que sea el momento de echarse cosas en cara, pero Nebahat tiene mucho que decir.

Nebahat le ha reprochado a Suzan que le haya roto su vida, e incluso le ha confesado… ¡que ella llamó a Kenan para contarle todo mientras conducía! Suzan no puede creerse lo que le cuenta su amiga. “¿No ves que has provocado tú el accidente?”, le ha preguntado. ¿Cómo aceptará Nebahat que Suzan le haga esa acusación?

Instantes después ha salido el médico. Akif, por suerte, está bien. La operación ha sido un éxito y está fuera de peligro. Sin embargo, no hay tan buenas noticias para Suzan y Harika… ¡Kenan ha muerto! A su mujer y su hija se les ha caído el mundo encima, ¿cómo puede ser que les esté pasando esto ahora? Harika no paraba de gritar y llorar, y Doruk ha intentado consolarla. Nebahat tampoco puede sostenerse en pie, ¿se siente culpable por la muerte de Kenan?