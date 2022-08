Melisa le pide sinceridad a Kadir: “Necesito saber que no estoy equivocada”

Kadir rechazó a Melisa y eso hizo polvo el corazón de la joven. Sin embargo, ella nunca se ha creído los sentimientos de Kadir. Cree que son una tapadera para proteger a Ömer… Ya que el joven está enamorado de ella.

Ahora Melisa necesita explicaciones. Cada vez que Kadir la mira… ¡Saltan chispas entre ellos! Así que ha decidido ir a pedírselas. Y esta vez no se irá sin oír lo que necesita… Está dispuesta a poner a Kadir en un apuro, pero quiere que sea sincero con ella.

“¿Me puedes decir la verdad?”, le ha pedido Melisa. Kadir no entiende muy bien a qué viene esa pregunta. La joven quiere pedirle un último favor al mayor de los Eren: que le sea sincero y le diga si la rechazó por no herir a Ömer. También quiere saber si esa es la razón por la que comenzó a salir con Süsen. Kadir se ha quedado muy sorprendido… ¿Cómo se ha enterado?

El joven sigue en su línea: no quiere hablar del tema. Es un asunto que le cuesta mucho porque él de quien realmente está enamorado es de Melisa, pero no puede hacerle daño a su hermano

Ella solo quiere saber que no se estaba haciendo ilusiones en vano. “Así es, ¿ya estás satisfecha?”, le ha preguntado Kadir. Pero Melisa no se conforma. Ella quiere que Kadir le diga si le gusta o no, pero él no responde.

Kadir se ha ido a seguir trabajando, pero muy tocado por su conversación con la joven. ¿Hará reflexionar esta conversación al joven y le dará una oportunidad a Melisa?