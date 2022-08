Kadir no puede creer lo que está viendo: ¡Ömer le está limpiando los zapatos a Akif!

Ömer ha decidido comenzar una nueva vida lejos de sus hermanos. El joven quiere ganar su propio dinero y así ahorrar para tener una vida mejor. Para ello, necesitaba un trabajo y lo ha podido encontrar gracias a Akif, que le ha ofrecido un puesto en su empresa.

Akif confía en el joven, y sabe que puede hacerlo muy bien. Sin embargo, Ömer no sabía en qué iba a consistir su trabajo cuando lo aceptó.

El joven iba con Akif en el coche y, al bajarse, se han caído unos papeles y se han llenado de barro. Ömer está al servicio personal de Akif… ¡y Kadir le ha visto limpiándole los zapatos al padre de Melisa!

Kadir no soporta ver a su hermano así, ha caído muy bajo por un poco de dinero. Ömer se ha dado cuenta de que su hermano lo está viendo, pero no puede decir que no. Ya ha aceptado el puesto.

El mayor de los Eren ha aprovechado que Akif se ha ido para hablar con su hermano. “¿Qué estás haciendo?”, le ha preguntado. Ömer ha sucumbido a las palabras de Akif y le ha respondido a Kadir que es su asistente personal y que Akif ha visto en él mucho potencial.

Kadir le ha intentado hacer ver que algo no va bien, pero Ömer cree que su hermano lo está menospreciando. ¿Se dará cuenta de que Kadir solo quiere lo mejor para él?