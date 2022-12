Los Eren, muy decepcionados con Sengül tras descubrir que robó el dinero del sorteo

El dinero siempre saca la peor versión Sengül. Emel ganó el sorteo en el que participaron y Sengül decidió ir a cobrar el dinero del premio y quedárselo sin decir nada a nadie. Después, se guardó algunos billetes y el resto lo escondió en el jardín de su casa para que nadie lo encontrase.

Lo que no se podía imaginar es que Akif destrozaría la tienda de campaña en la que su hijo Doruk estaba viviendo y, al remover la tierra, dejaría al descubierto su gran tesoro: ¡El dinero robado!

Ömer, muy enfadado con su tía, le dice que no tiene corazón mientras Sengül se justifica diciendo que no lo ha robado y que lo cogió para pagar las deudas de la familia. El joven le dice que esta vez no se va a salir con la suya y se va de casa lleno de rabia.

Orhan, muy decepcionado con su mujer, también se enfrenta a ella al igual que Kadir que no entiende que haya sido capaz de llegar tan lejos.