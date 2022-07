Doruk rompe su relación con Harika: "A partir de ahora solo quiero que seamos amigos"

Doruk y Harika no están pasando por un buen momento en su relación. Desde que el joven empezó a ensayar con Asiye para el concurso anual de música, y Harika comenzó con los celos y la desconfianza hacia Doruk, nada ha sido igual.

Tal fue el punto al que llegaron los celos, que Harika incluso amenazó a Asiye y le aseguró que si no dejaba el club de música ella misma se encargaría de que no volviese a cantar.

Harika ha llegado al colegio por la mañana y ha ido directa a buscar a Doruk. Ella se ha mostrado muy cariñosa, pero él, sin embargo, no tanto. Se ha mostrado incluso un poco incómodo con ella y se ha apartado. Harika no entiende qué le pasa. “¿Por qué te has apartado?”, le ha preguntado.

Doruk no ha respondido a la pregunta de la joven y ha sido claro con ella: “De ahora en adelante quiero que solo seamos amigos”. Harika no se lo podía creer, el día anterior Doruk la había llamado y había interpretado que todo estaba bien entre ellos. Él, sin embargo, solo quería saber cómo estaba Suzan después de su caída.

La joven cree que el problema ha sido su reciente acercamiento a Oğulcan, pero Doruk le ha dejado claro que ese fue solo el desencadenante de la situación en la que se encuentran ahora. “Me he dado cuenta de que lo nuestro ha terminado”, le ha dicho. Harika, cuando necesitó hablar con alguien ya que su madre se encontraba en el hospital, decidió llamar a Oğulcan, ¿es eso una señal de algo entre ellos?

Doruk quiere que él y Harika sigan siendo amigos, pero ella se niega. ¿Hará algo al respecto?