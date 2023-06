Doruk escucha discutir a sus padres y descubre que... ¡Nebahat está implicada en la muerte de Resul!

Akif se ha colado en casa de Nebahat para tratar de sacarles el dinero a una pareja que buscaba una casa que alquilar, aunque por suerte su exmujer ha llegado a tiempo y ha conseguido evitar una nueva estafa del empresario.

Nebahat amenaza a su exmarido con llamar a la policía, pero él intenta darle pena y le pide que le deje ver a su hijo. “No te mereces ver a tu hijo. Sólo traes problemas a la gente y ahora tienes lo que te mereces”, le recalca ella.

Los dos comienzan a echarse cosas en cara y, en plena discusión, Akif le recuerda a Nebahat que ella tampoco ha sido una santa: “¿Es que no golpeaste a Resul en la cabeza? Si no se hubiese desangrado por tu culpa quizás no se habría muerto”. El empresario le recuerda esa trágica historia sin saber que… ¡Doruk lo está escuchando todo!

“Sólo quería evitar que Resul te delatase a la policía”, se justifica Nebahat. ¡Ella no puede creerse que su exmarido sea tan desagradecido después de todo lo que ha hecho por él! Harta de sus ataques, Nebahat lo echa de su casa y le pide que la deje tranquila.

Cuando Akif se va, Nebahat sale por la puerta y se encuentra con… ¡Doruk! “¿Lo mataste? ¿Mataste a Resul?”, le pregunta su hijo directamente. ¿Le confesará Nebahat lo que ocurrió aquel días?