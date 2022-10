Akif descubre que Erhan es la persona que le estuvo chantajeando con el vídeo: “Tenía que pararte los pies"

Doruk recibió en su correo el vídeo en el que se ve a Akif forcejeando con Veli, el padre de los Eren. Por suerte para él, la persona que le está chantajeando ha cortado el fragmento en el que se ve como Atakul tira a Veli de la obra y muere.

Desde que su hijo recibió ese vídeo, Akif ha recibido varias amenazas en las que el chantajista le pide dinero a cambio de no enviar a Doruk el vídeo completo, y Atakul no quiere arriesgarse.

Después de intentar encontrar al culpable y no haber sido capaz, Akif ha accedido al chantaje y ha decidido darle a esa persona el dinero que le pide. ¡No puede arriesgarse!

Akif ha quedado con el chantajista en un bosque que hay cerca de su rancho, pero, cuando ha llegado, no había nadie. ¡Tiene mucha curiosidad por saber quién es! Sospecha que es alguien muy cercano a él por todo lo que sabe sobre él.

Mientras tanto, Erhan va en el taxi de Kadir de camino al lugar. El empleado de Akif, para asegurarse de que el vídeo está a salvo, ha escondido el pendrive en el coche. ¿Podrá tener esto consecuencias para el Eren?

Al llegar, Erhan le ha pedido al joven que lo recoja en diez minutos y se ha ido a hablar con Akif.

Cuando el marido de Nebahat ha descubierto de quién se trataba, ¡se ha quedado petrificado! ¿Cómo ha podido hacerle eso?

“Nunca me has tomado en serio Akif Atakul, tenía que pararte los pies”, le ha dicho Erhan. Akif no ha podido responder… ¿Le dará el dinero? ¿Se enfrentará al que era su empleado de confianza?