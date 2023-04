Cosette Silguero es Alba

A pocos kilómetros de Manuela vive Alba, una niña de siete años que nunca tiene quién le haga el desayuno. Su madre, Yolanda, trabaja de noche como pole dancer y duerme de día.

El novio de ella, Lucho, no está por la labor de cuidar a una niña que no es suya. En realidad, no está por esa ni por ninguna otra labor, pues vive de Yolanda.

La casa es un desorden de objetos y horarios. Alba, como puede, asiste al colegio, muchas veces sin nada en el estómago. En su soledad, Alba se refugia en su imaginación. Tal como ha visto en el cuento de un náufrago, lanza al mar botellas con mensajes de auxilio soñando que alguien la rescate y la quiera.