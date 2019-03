Cuando lloras se para el mundo y nunca se que decir.

Cuando lloras me derrumbo y no me sale fingir.

Cuando lloras las horas le da la vuelta el reloj.

Cuando lloras a solas me muerdes el corazon.

Piensa en lo q piensas cuando lloras cuando me dices que no.piensa lo que quieras pero ahora....

Cuando lloras se tuerce el rumbo y no tengo a donde ir.

Cuando lloras yo me hundo y tardo en volver a salir.

Piensa en lo q piensas cuando lloras cuando me dices que no.

Piensa lo que quieras pero ahora, pero ahora...

Piensa lo que quieras pero ahora...el que llora soy yo,el que llora soy yo,el que llora soy yo...