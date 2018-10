MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.923

Fernando y Prudencio se reúnen en el despacho, pero Fernando no puede dejar de pensar en lo que le dijo Gonzalo. Prudencio le ofrece su ayuda para resolver el problema que tanto le preocupa, "Gonzalo me ha hecho una confesión que podría estropearlo todo", confiesa Mesía. Cuando abre la puerta se encuentra a Julieta que parece estar leyendo un libro, pero sabe que estaba escuchando toda la conversación. No consiguen que Fernando desvele el problema tan importante.