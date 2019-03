MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.570

A pesar de que Beatriz se haya presentado en la iglesia para frenar el enlace, Matías ha dado el 'sí, quiero' a Marcela. Han sellado su matrimonio delante de todo el pueblo y ya nada podrá pararles para intentar ser felices. Beatriz se ha quedado rota y ahora Matías debe luchar por ser feliz con una mujer a la que no ama.