MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.942

Matías está mosqueado por todo lo que está sucediendo en su familia. Sabe que su abuelo Raimundo oculta algo y tiene algún plan secreto que no le quiere contar. No entiende que Gonzalo se haya ido sin decir adiós y no sabe lo que pasará con la desaparición de sus padres. Raimundo solo le pide paciencia, ¿la tendrá?