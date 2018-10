MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.923

Gonzalo no aceptó los pagarés de Fernando porque antes necesitaba resolver un tema mucho más importante. Desvela a Mesía que necesita encontrar a sus suegros que han desaparecido. Fernando no considera que sea importante, pero Gonzalo insiste en que necesita noticias de ellos, María ha perdido a sus hijos y no puede perder también a sus padres. En eso sí que está de acuerdo Fernando y le ofrece su ayuda. Aunque admite que no será nada fácil ya que huyeron escondiéndose de la justicia.