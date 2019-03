El tormento de Candela, ¿a punto de terminar para siempre?

MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.666

Candela no puede aguantar más tiempo con Venancia en su casa y pierde los papeles. A pesar de tener el apoyo de su marido Severo, ella no consigue hacer vida normal mientras su ex suegra viva bajo su mismo techo. El Doctor Zabaleta ya tiene los resultados de cómo se encuentra la mujer, ¿podrá irse de Puente Viejo para siempre?