MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.922

Onésimo está emocionado por la vuelta de Dolores y no para de darle besos, pero lo único que quiere ella es encontrar a su marido. Onésimo no sabe cómo darle la noticia y lo primero que se le ocurre es cambiar de tema contándole que Gracia e Hipólito se han ido a los Alpes. Finalmente, cuenta que su Tiburcio se ha ido. Dolores no duda en mover cielo y tierra para encontrar a su amor.