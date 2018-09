MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.921

Antolina no puede evitar entrar en el hostal para descubrir si Elsa ya se ha marchado o sigue en Puente Viejo. Marcela descubre sus intenciones y la detiene. Habla con Antolina y le explica que la horrible situación no ha sido provocada por Elsa, sino por ella e Isaac y no entiende el comportamiento de la que ha sido su amiga durante tanto tiempo. Antolina le recuerda que Matías quería a otras mujeres, pero consiguió que se enamorase de ella y es lo que quiere intentar con Isaac. ¿Conseguirá conquistar su corazón?