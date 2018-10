MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 1.940

Antolina está muy cabreada tras la ausencia de Isaac la noche de la tormenta. Además, no puede dejar de pensar en el nuevo trabajo de Elsa. No quiere que se quede en Puente Viejo y menos aún que sea ayudante de Elsa, ya que eso significaría que cuando su hijo tenga edad para ir a la escuela Elsa sería la persona que le cuidaría. Su actitud en contra de Elsa, enfada a Isaac, que está harto de escuchar cómo su esposa critica a la mujer de su vida y no está dispuesto a aguantarlo más.