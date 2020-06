‘El secreto de Puente Viejo’: El accidentado primer día de Alicia en su nuevo trabajo

Isabel de los Visos acababa de hacer una importante llamada a Rosa para entablar relación con ella antes de que se dé el ‘sí, quiero’ con su hijo Adolfo. A escondidas de su hijo, Isabel se verá a solas con Rosa. ¿Es esta una buena idea? ¿Qué tendrá que decirle?

Cuando ya no esperaba ninguna visita más, Isabel de los Visos se topó con una joven en su salón a la que no conoce ni sabe el motivo por el que está ahí. Parece que el primer día de trabajo de Alicia no empieza tal y como ella tenía planeado. ¿Cómo se quedará Isabel al saber que es la nueva trabajadora de su negocio?