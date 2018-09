AVANCE | CAPÍTULO 1.920

Saúl y Julieta creen que ha llegado el momento de hablar con Raimundo y contarle sus sospechas. Él está convencido de que su nieto es un buen muchacho y no va a consentir que sospechen así de él: "No voy a permitir que arrastres así el buen nombre de mi nieto". Saúl le recuerda que tenía intenciones de acabar con la vida de su esposa, pero eso no hace que Raimundo cambie de opinión.