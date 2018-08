AVANCE CAPÍTULO 1.886

Después de encontrar la pistola, Julieta no para de darle vueltas a la situación. Necesita respuestas, necesita la verdad y ya se está cansando de los juegos que Fernando se trae entre manos y decide utilizar la pistola que encontró para conseguir todas las respuestas. "¿Me está engañando o no me está engañando?", pregunta.