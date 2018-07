Piti a Vilma "Si no me quieres dímelo a la cara"

Mientras las preocupaciones de Estela son cómo ocultar sus pechos en su disfraz de buey, Piti intenta que Vilma hable con él. Después de lo sucedido con Palomares, Vilma está escurridiza. "¿Por qué no has cortado conmigo todavía?", le pregunta Piti.

"Yo puedo entender que tengas dudas incluso que te liaras con Palomares pero lo que no entiendo es que si no me quieres no me lo digas a la cara"

Piti insiste en quedarse colgado hasta que no oiga de su propia boca que no le quiere. ¿Cómo acabará el triángulo amoroso más sufrido de El Barco?