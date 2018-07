Guapa para estas fiestas

REVISTA BRAVO

¡Qué bellezón! Así de guapa se ha puesto Giselle Calderón, Estela en El Barco, para salir de casa estas Navidades. La actriz ha dado un montón de consejos a las lectoras de la revista BRAVO. "Este año se lleva un montón el glitter", dice Giselle. Y es que no ha podido resistirse a un bolso dorado, ni a la combinación del metalizado con el tartán. ¡Aaaah! ¿Y te has fijado en sus uñas? "Me apasiona pintármelas", comenta. Negras o doradas, ¡qué mas da! Fijo que acertarás con los dos tonos, como Giselle.