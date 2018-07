Piti intenta escandalizar a De la Cuadra

TEMPORADA 3 - CAPÍTULO 28

Tras su ruptura con Salomé, De la Cuadra se ha quedado sin camarote y decide instalarse en el de los chicos. Palomares, Ramiro y Piti no están dispuestos a convivir con el primer oficial porque no está pasando su mejor momento y no para de dar órdenes. Por eso, intentan echarle de una manera muy poco sutil: le hacen creer que van todo el día desnudos por el camarote y cuidándose los unos a los otros.