Las fotos de 'La última bala'

Piti sabía a lo que se arriesgaba cuando se hizo pasar por Gamboa ante la capitana delEstrella del Norte y sus soldados. Ahora que le han descubierto se encuentra en una encrucijada. Los soldados le van a utilizar como cebo. Ataviado con una máscara, sus amigos no sabrán que se trata de él. Si no le disparan sus amigos lo harán los soldados. ¿Cómo se las ingeniará Piti para que no acaben con su vida?

Para Gamboa ha sido un duro golpe ver cómo su hija, por la que tanto ha luchado, piensa que su verdadero padre es Alexander. Ahora que el capitán ha quemado la carpeta roja, vital para los responsables del Proyecto Alejandría, al profesor de supervivencia del Estrella Polar se le acaban las monedas de cambio con las que recuperar a una hija que no se acuerda de él. Su última baza es Burbuja o, mejor dicho,Roberto Schneider, en cuya cabeza está toda la información que necesitan. ¿Logrará Burbuja hacer creer a Alexander que todo este tiempo ha estado fingiendo y que continúa teniendo un cerebro privilegiado?

Marimar será su mejor ayuda para que Burbuja realice la mejor interpretación de su vida. Sin embargo, Alexander tiene un trabajo extra para Gamboa si quiere que le cuente toda la verdad a la niña. Su objetivo es matar a Ulises. ¿Aceptará Gamboa el trato o Estela logrará convencerle de que no lo haga?

Valeria cada vez está más débil y necesitan extraerle la bala como sea, para ello Julianecesita su instrumental. Max y Ulises se ofrecen a ir al barco a por todo lo que necesita la doctora para la intervención. Salir de la cabaña es muy arriesgado con dos docenas de sicarios apuntando hacia ellos, pero ambos están dispuestos a hacer todo lo que sea por quedar como unos auténticos héroes. Durante su camino hacia el barco, será momento de confidencias y de hablar sobre Ainhoa. Por fin, Max parece sincero…