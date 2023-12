La escena más difícil de grabar de Cristo y Rey para Jaime Lorente: "Ha sido terrible"

Cristo y Rey ha sido un rodaje muy complicado. La serie relata la historia de Bárbara Rey, la mujer más deseada de España, con Ángel Cristo, el mejor domador del mundo. Una historia de luces y sombras que se convierte en una pesadilla cuando ella comienza a recibir malos tratos de su marido.

Para Jaime Lorente estas han sido las escenas más complicadas de grabar: "Ha sido terrible, ha sido lo que más me ha costado hacer sin duda", señala el actor. "No encuentras ningún lugar de ti donde puedas hacerlo de verdad y he sufrido mucho haciéndolo", confiesa el actor.

José Milán también ha tenido alguna escena complicada. El actor recuerda la discusión que tuvo su personaje con Ángel Cristo: "Fue un conflicto en el que él tiene intención de echarme y tenemos una pelea de noche y fue bastante complicada", admite, aunque reconoce muy bonita: "Fue dificil, pero no por complicada, si no a nivel logístico".

