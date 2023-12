Bárbara, desesperada, busca la ayuda de Juan Carlos: “Necesito las cintas, sé que me has estado vigilando”

Ángel y Bárbara se enfrentan en una batalla judicial por la custodia de sus hijos, pero el domador ha comprado a toda la compañía y nadie quiere declarar a favor de Bárbara, que sufre ante la idea de perder a sus hijos.

Bárbara, desesperada, trata de conseguir la ayuda del rey, aunque parece que ahora, que las cosas no marchan bien para vedete, Juan Carlos I no quiere saber nada de ella.

Tras una llamada amenazante, Bárbara logra que Juan Carlos la reciba: “Ha pasado mucho tiempo”, señala su Majestad.

Bárbara le comenta que nunca había tenido que insistir tanto para verle: “Recibirte es una muestra del cariño que te tengo”, señala él. Bárbara le pide ayuda, tiene que conseguir que sus hijos no se queden con Ángel Cristo.

Juan Carlos le pregunta cómo puede ayudarla: “Necesito las cintas, sé que me has estado vigilando durante todos estos años y que se ha grabado absolutamente todo lo que ha pasado en mi casa”, señala.

Con esas cintas Bárbara podría ganar el juicio, pero Juan Carlos se hace el sorprendido: “No sé de qué me hablas y en el hipotético caso de que eso sea cierto, no habrá sido yo quien lo ha ordenado”, asegura.

El Rey le cuenta que habrán sido los Servicios de Inteligencia y que en el caso de que estuvieran, no tendría acceso a ellas: “El comportamiento de un Rey debe ser ejemplar, es difícil que ganes el juicio teniendo en cuenta tu pasado”, añade.

María no da crédito a lo que escucha. Su único “error” ha sido acostarse con quien ha querido mientras estaba soltera: “Siempre quise tener una familia, y cuando lo conseguí dejé todo por mis hijos y mi marido, al que siempre le he sido fiel. A cambio he recibido insultos, vejaciones, palizas… mientras todo el mundo, incluido tú, mirabais a otro lado”, le dice Bárbara.

La vedete lo tiene claro: “Estoy pagando por ser mujer”. ¿Será el final de una historia de amor entre Bárbara Rey y Juan Carlos I?