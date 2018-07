Ángel y su problemilla de dinero para comprar un violín para su hijo

Los campistas descubren que Hans, un suizo amante de Lola, es rico y ofrece dos puestos de trabajo muy bien remunerados en su hotel de Ginebra. A partir de ese momento, todos los campistas competirán por tratar de ganarse al suizo. La cosa se les va de las manos cuando deciden organizar un encierro de San Fermín para Hans con Lola, la loca de camping, haciendo de toro.

Manu va a presentarse a una audición para tocar en una famosa orquesta. Cuando Ángel va a pagar con su tarjeta la inscripción de su hijo, se la deniegan por falta de fondos y Begoña tiene que hacerse cargo. Manu, preocupado por la situación económica de su padre, decide vender su violín y darle el dinero a su padre. Ángel, con ayuda de Rubén, hará todo lo posible por recuperar el violín para que su hijo no pierda esa oportunidad y, sobre todo, para que Begoña no se entere y le deje sin ver al niño.

Alicia le consigue a Tino un trabajo en una chocolatería pija del centro. Pero Tino no logra adaptarse y se despide montándole un pollo al jefe el primer día de trabajo. Cuando vuelve a casa y va a contárselo a su familia, descubre que están muy emocionados organizando las vacaciones. Para no decepcionarles, Tino decide ocultárselo y volver a la churrería a intentar que le readmitan después de la que ha liado, cosa que no será nada fácil.

Chema ha comprado un muñeco hinchable para ponerlo de copiloto y poder ir por el carril rápido sin que le multen. Eli al verlo cree que su hermano se ha comprado el muñeco porque se siente muy solo, así que decide concertarle una cita con un chico. Chema pondrá todo de su parte para no decepcionar a su hermana intentando que el chico le guste, cosa complicada cuando a tu cita sólo le ves defectos.