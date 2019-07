MEJORES MOMENTOS 'BIG LITTLE LIES' | CAPÍTULO 5

La terapeuta le pregunta a Celeste por las agresiones de Perry, su marido. Ella se queda perpleja y asegura que es una pelea mutua. Pero la doctora Reisman no se quiere quedar ahí y quiere saber si realmente ha temido alguna vez por su vida. Celeste responde con un "no", pero su mirada no dice lo mismo.