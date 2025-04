¿Qué planea Roberto? Queda con Ángela, pero le espera en casa de su madre

El reencuentro con Roberto no fue como Ángela hubiese deseado. Después de descubrir que su verdadero nombre no es Edu, ella acudió en su busca, pero él afirmó no conocerla de nada y no haberla visto jamás.

Sin embargo, pese a que ella comenzaba a dar por hecho que no le iba a ayudar, ha recibido una llamada mientras se encontraba con Esther que le citaba en el mirador de siempre para hablar las cosas.

Tras un largo tiempo de espera y ver que no aparecía, Ángela ha decidido llamarle y se ha llevado una sorpresa que le ha sobrecogido el corazón… ¡lo ha cogido su madre! Ella, tranquila, le ha dicho que estaba en casa “merendando con un amigo”.

La mujer ha decidido subirse en el coche y acudir a toda prisa a casa de su madre, pero ya no estaba él. Por suerte, tanto Maribel como Carmen se encontraban en perfecto estado.